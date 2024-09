O Tribunal de Apelação da Justiça do Paraguai confirmou a condenação com penas entre 1 e 5 anos de sete pessoas envolvidas no caso dos passaportes falsos de Ronaldinho e Assis, ocorrido em março de 2020 em Assunção. Na época, os irmãos Moreira chegaram a ficar 171 dias detidos na cidade.