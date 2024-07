A Seleção Brasileira desta vez ficará no Hotel Renaissance, em Las Vegas, próximo do Allegiant Stadium, onde ocorrerá o jogo contra o Uruguai, no sábado, pelas quartas de final da Copa América. Na fase de grupos, quando o Brasil enfrentou o Paraguai no mesmo estádio, o longo percurso entre a concentração e o Allegiant Stadium trouxe preocupação. Desta vez, não haverá problema por melhora na logística.