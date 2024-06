O Grêmio deverá ter novidades no mês de julho entre os centroavantes do elenco. João Pedro Galvão, no final do contrato de empréstimo, deverá voltar para o Fenerbahçe, da Turquia. E o clube gaúcho busca reposição no mercado, com o objetivo de utilizar o salário do atleta que está de saída para a chegada do novo reforço.