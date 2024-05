O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar nesta quarta-feira (22) a questão que envolve a intervenção do Poder Judiciário nas entidades esportivas. Entre as possíveis consequências desta sessão está a destituição de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. Se este cenário ocorrer, o futuro do Campeonato Brasileiro ganha novas indefinições.