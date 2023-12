O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, foi destituído do cargo na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira (7), pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJ-RJ determinou a necessidade de um interventor para a entidade e o escolhido foi José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).