ACEG destaca os melhores do esporte gaúcho em 2024

Premiação ocorreu na noite desta quarta-feira (18). Divulgação / ACEG

Promovida pela Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG), a cerimônia Destaques ACEG 2024, reconheceu os principais nomes do futebol e homenageou diferentes atores do esporte local.

A solenidade foi realizada na noite desta quarta-feira (18), na sede do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

O evento foi aberto pelo presidente da associação, Rogério Amaral, que enalteceu a força do esporte no Estado. "A resiliência dos nossos atletas e a determinação do nosso povo encontram no futebol e demais esportes um reflexo de superação, que, mesmo em tempos desafiadores, celebra hoje os principais destaques de 2024", afirmou.

No futebol, os principais premiados foram Lorena (Grêmio), como Craque do Ano - Feminino, e Alan Patrick (Internacional), como Craque do Ano - Masculino.

Dayana Rodríguez (Grêmio) e Gabriel Carvalho (Internacional) foram as Revelações do Ano - Feminino e Masculino, respectivamente. Rochet (Internacional) e Lorena (Grêmio) foram eleitos os melhores goleiros.

Roger Machado (Internacional) foi reconhecido como Treinador do Ano - Masculino, enquanto Thaissan Passos (Grêmio) recebeu o prêmio de Treinadora do Ano - Feminino.

Andrés D'Alessandro (Internacional) foi eleito Dirigente do Ano, e Rafael Klein foi premiado como Árbitro do Ano. Também receberam os troféus os goleadores Lucas Barbosa (Juventude) e Isa Padilha (Brasil de Farroupilha), ambos com 14 gols.

Homenagens

Entre os momentos mais marcantes da noite, estiveram as homenagens aos remadores Evaldo Becker e Piedro Tuchtenhagen, que abriram mão da seletiva olímpica para apoiar as vítimas das enchentes, e ao Projeto Remar para o Futuro, que enfrentou um trágico acidente no Paraná.

Destaques por categoria

• Campeão Gaúcho - Masculino: Grêmio

• Campeão Gaúcho - Feminino: Grêmio

• Campeão do Interior - Masculino: Caxias

• Campeão do Interior - Feminino: Juventude

• Campeão Gaúcho Série A2: Monsoon

• Campeão Copa FGF: São José

• Destaque Especial: Juventude (acesso à Série A do Brasileirão Feminino)

• Campeão de Futsal: Atlântico (Liga Nacional)

A premiação "Destaques ACEG 2024" reconheceu também grandes nomes de outros esportes que se destacaram ao longo do ano.

Entre os atletas olímpicos, foram celebradas as jogadoras Lorena e Priscila Flor da Silva, a surfista Tatiana Weston-Webb e os judocas Ketleyn Quadros, Rafael Macedo, Leonardo Gonçalves e Daniel Cargnin, que representaram o esporte gaúcho e brasileiro em alto nível.

Nos esportes paralímpicos, os destaques foram a nadadora Carol Santiago, Aser Mateus Almeida Ramos, do atletismo, e o judoca Marcelo Adriano de Azevedo Casanova.

Outro momento especial foi a homenagem a Marlon Oliveira Araújo, único gaúcho campeão mundial de futsal pela Seleção Brasileira, e ao Clube Centro Português 1º de Dezembro de Pelotas, reconhecido por sua relevante contribuição ao esporte local.