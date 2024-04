A atitude de Renato Portaluppi, que deixou a área técnica da Arena Fonte Nova antes do final do jogo contra o Bahia, levando junto os reservas que estavam no banco, foi um dos assuntos do final de semana no futebol brasileiro. Na entrevista coletiva após a partida deste sábado (28), o técnico gremista reclamou da presença de Jaílson Macedo Freitas, diretor de arbitragem da federação baiana de futebol, ao lado do campo.