O departamento médico do Grêmio só deverá divulgar na segunda-feira (12) o resultado do exame feito por Jhonata Robert após a nova lesão no joelho esquerdo, sofrida durante o jogo contra o São Luiz, no sábado (10), na Arena. Mas a primeira informação é que a lesão é mais uma vez grave, com necessidade de procedimento cirúrgico.