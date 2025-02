Vuaden acerta na escolha do árbitro e traz novidade para o VAR do Gre-Nal 444

Klein já carregava um currículo que sustentava essa escolha há tempos. Árbitro do quadro da FIFA desde o início de 2024, foi eleito o melhor do último Brasileirão e tem no histórico grandes jogos pelo país — incluindo outros clássicos — e até uma final de Copa do Brasil. Sua experiência nacional e a consistência de suas atuações justificam a escolha sem margem para dúvidas.

Outro detalhe que chama atenção está na equipe do VAR. A cabine será comandada por Daniel Nobre Bins, também árbitro FIFA, e contará com um reforço inédito para os padrões do Gauchão: além do AVAR, que será André da Silva Bitencourt, haverá um AVAR 2, função que caberá ao experiente Jean Pierre Lima. A presença de uma terceira figura no comando do vídeo comprova o peso do Gre-Nal e a necessidade de um suporte extra em um jogo que tradicionalmente exige muito da arbitragem.