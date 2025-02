Gre-Nal 444 terá árbitro que apitará pela primeira vez o clássico; saiba quem foi o escolhido

Klein já tem no currículo uma decisão de Copa do Brasil. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma cara nova será vista no apito no Gre-Nal 444, sábado (8), na Arena. Rafael Klein será o comandante da partida. O anuncio foi feito em audiência pública comandada por Leandro Vuaden, presidente da comissão de arbitragem da FGF, nesta quinta-feira (6).

Árbitro Fifa, Klein terá como auxiliares Rafael da Silva Alves e Maíra Mastella Moreira, também do quadro da entidade que rege o futebol mundial. O árbitro de vídeo será Daniel Nobre Bins.

Apesar de ser o seu primeiro clássico, Klein está em seu segundo ano como árbitro Fifa. No ano passado, foi eleito como o melhor apitador do Brasileirão.

— Era o jogo que faltava para o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro de 2024. O Klein já tem no currículo uma decisão de Copa do Brasil, que vale um título nacional, mas ainda não apitou o grande clássico do Rio Grande do Sul — avalia Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha.

O Gre-Nal é mais um degrau que Klein galga nas hierarquias da arbitragem gaúcha e nacional.

— A cada ano venho percebendo e sentindo que novos desafios vão acontecendo, vão chegando e a gente consegue amadurecer em cima desses novos desafios. Porque senão a gente acaba ficando numa zona de conforto. E isso não é interessante, não é construtivo. Fico realmente muito feliz com as oportunidades, mas sem entrar numa zona de conforto. Eu busco mais. O próximo ano eu quero ser melhor do que eu fui esse ano — contou à Zero Hora no fim do ano passado.

O outro clássico da rodada, o Bra-Pel, entre Brasil e Pelotas, terá o comando de Anderson Daronco.

Quem é Rafael Klein

A relação de Klein, 34, com o apito começou sem muita pretensão. Nascido em Poço das Antas, cidade de pouco mais de 2 mil habitantes na Serra, se apaixonou pelo futebol. O motivo era o campo que tinha em frente a sua casa. Queria se destacar como jogador. Nunca pensou que seria como árbitro que alcançaria a elite da modalidade.

Em 2011, quando cursava educação física na UFSM, se voluntariou para apitar um torneio universitário. O resultado agradou e a brincadeira virou profissão.

Hoje em dia, conta com uma comissão multidisciplinar para aprimorar o seu desempenho. Dois profissionais o auxiliam no aspecto físico. Sua equipe também conta com nutricionista, fisioterapeuta e psicóloga.

