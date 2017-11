A Conmebol precisou abrir os cofres para colocar em prática o uso do árbitro assistente de vídeo (AV). O custo de implementação do projeto para na Libertadores 2017 totaliza 850 mil euros, ou seja, mais de R$ 3,2 milhões.

O investimento da entidade leva em conta os gastos dos cursos de capacitação para 32 árbitros do continente sul-americano, bem como a viabilização do recurso eletrônico para as semifinais e as finais da competição, que serão disputadas entre Grêmio e Lanús nos dias 22 e 29 de novembro.