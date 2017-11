Félix Zucco / Agencia RBS

Grêmio e Barcelona-EQU fizeram um jogo muito disputado e nervoso, mas sem lances polêmicos. Mais uma vez, o duelo entre brasileiros e equatorianos não contou com a interferência do árbitro assistente de vídeo. Já havia sido assim na partida de ida, no Equador, e se repetiu nesta quarta-feira (1), em Porto Alegre.

O árbitro Roberto Tobar, do Chile, não precisou recorrer ao trabalho do compatriota Julio Bascuñán, que estava na frente dos monitores, para modificar ou revisar algum lance duvidoso. Ainda que tenha tido trabalho para ter o controle disciplinar, o juiz não teve problemas capitais na partida. A vitória do Barcelona-EQU, por 1 a 0, foi legítima. A classificação do Grêmio para a final da Libertadores também.