A colunista de Zero Hora Juliana Bublitz e o comunicador da Rádio Gaúcha Paulo Germano têm muito em comum: são jornalistas criativos, inquietos, com o radar sempre ligado para o cotidiano, com sensibilidade apurada para assuntos complexos. Por terem sido repórteres por anos, conhecem os problemas que impactam a vida de uma comunidade e as decisões que são tomadas nos gabinetes do poder público. Também são dois apaixonados por Porto Alegre. Por tudo isso, nada mais natural que juntar a dupla no ambiente digital.