A semana que se inicia será histórica para Zero Hora. No próximo sábado, 4 de maio, o jornal completará 60 anos de existência. Seis décadas de conexão com um público fiel, que interage diariamente com colunistas, repórteres e editores, sugere pautas, expõe suas opiniões, elogia, critica e recorre à Redação Integrada quando as tentativas de obter respostas do poder público se esgotam. São gerações de jornalistas profissionais que garantiram ao longo desses anos informação, análise e opinião com qualidade, relevância e credibilidade para os conteúdos produzidos. E para celebrar a data, Zero Hora segue a tradição de se renovar de tempos em tempos, sem perder a sua essência e a crença no jornalismo.