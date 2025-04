Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Entendimentos e discórdias se misturam nesta parte do caminho, e seria interessante você administrar a situação com sabedoria, sem tentar fazer parecer que não tem nada a ver com isso. Envolva seu coração e mente.