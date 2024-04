No dia a dia da Redação Integrada fervilham sugestões de pautas que podem – ou não – se transformar em reportagens. A avaliação sempre é criteriosa. Muitas vezes, as ideias são ótimas, mas de difícil execução ou apuração, o que impede que se transformem em matéria. Em outras, a dica não parece tão atraente, mas a relevância do tema se impõe. E é nessa análise diária que nascem os conteúdos em texto, áudio e vídeo.