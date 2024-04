A dupla Gre-Nal inicia neste final de semana a participação no Brasileirão. O Inter, instável na Sul-Americana (dois pontos somados em seis disputados), estreia com o desafio de quebrar um jejum de 45 anos sem o título da competição nacional. O Grêmio, que preocupa a torcida na Libertadores (soma zero ponto em seis disputados), almeja encerrar a seca de 28 anos sem o título. Juventude, o terceiro representante gaúcho na Série A, tem outras pretensões, como seus próprios dirigentes dizem. O objetivo é a permanência na elite do futebol. Leitores, ouvintes e espectadores que acompanham os produtos da Redação Integrada terão ampla cobertura da competição, em diferentes plataformas.