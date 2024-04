Quais são os anseios, os desejos e a personalidade dos moradores do Rio Grande do Sul em meios às grandes mudanças do mundo atual? Além dos tradicionais lenço, camisa, bombacha, chapéu e cuia na mão, quais são as outras facetas, adaptações e transformações que emolduram a imagem do gaúcho? Encomendada pelo Grupo RBS e realizada em parceria com as empresas de pesquisa Coletivo Tsuru e Cúrcuma, a segunda edição do estudo Persona mostra o que está por trás de uma imagem consolidada sobre o povo do Rio Grande do Sul – e o que se transformou ao longo dos tempos.