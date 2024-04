O Grupo RBS apresentou os resultados da pesquisa Persona na manhã desta terça-feira (16), em evento para convidados no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Representantes de clientes, agências, entidades, imprensa e parceiros puderam conferir e participar de um bate-papo sobre o estudo inédito, encomendado pela RBS e realizado em parceria com as empresas de pesquisa Coletivo Tsuru e Cúrcuma. A pesquisa mostra os perfis, comportamentos e hábitos de consumo do gaúcho em meio às mudanças contemporâneas.