Em linha com as tendências globais, o Painel RBS Notícias debate, na próxima quinta-feira (18), o tema ESG - Caminhos para Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Governança nas empresas. Fechado para convidados, o evento será realizado no Complexo Ipiranga, na sede da RBS, em Porto Alegre, a partir das 14h. A iniciativa se alinha ao propósito da empresa de contribuir para o desenvolvimento do Estado, discutindo temas relevantes para a sociedade e para a economia gaúcha.