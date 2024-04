Sigla já carimbada no jargão corporativo, o ESG — abreviação em inglês para Environmental, Social and Governance (Governança Corporativa, Ambiental e Social) — esteve no palco do Fórum da Liberdade como assunto primordial para se falar de futuro. A oportunidade em torno do tema foi o recado principal no painel Semeando o Futuro, que contou com a presença de Daniel Randon, Estevan Sartoreli e Michael Shellenberger na manhã desta sexta-feira (5).