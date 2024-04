Um mundo em constante mudança. Novos formatos e linguagens em convergência com o que já é tradicional. Tudo em tempo real e em movimento. O desafio da transformação digital em grandes empresas foi o tema da palestra do diretor-executivo de Digital e Transformação do Grupo RBS, Marcelo Leite, na Gramado Summit. O encontro fez parte da programação do segundo dia do evento realizado no Serra Park, no município da Região das Hortênsias.