A Gramado Summit terá mais um destino em 2024. No primeiro dia da 7ª edição do evento em Gramado, a organização confirmou que já neste ano ocorre a primeira conferência internacional com a marca. Nos dias 26 e 27 de setembro, Punta del Este, no Uruguai, estará preparada para receber cerca de duas mil pessoas em busca de inovação, negócios e contatos.



Esta é a previsão do CEO da conferência, Marcus Rossi. Imerso na movimentação da programação do dia de estreia, ele afirma que o processo de consolidação da parceria com a cidade uruguaia foi natural e chega em um momento de crescimento considerado inevitável da Gramado Summit.