Com uma programação que abrange inovação, tecnologia, universo digital, economia criativa, sustentabilidade, entre muitos outros temas, começou nesta quarta-feira (10) a 7ª edição da Gramado Summit, no município da Região das Hortênsias. Até sexta-feira (12), são esperadas 15 mil pessoas para acompanhar os cerca de 400 palestrantes que trazem as principais tendências de cada setor. Às 12h, a organização confirmou que 9 mil visitantes já haviam se cadastrado.