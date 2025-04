Concursos públicos no RS têm mais de 370 vagas abertas com salários de até R$ 21,9 mil

Os salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 21,9 mil. Anna Kosolapova / stock.adobe.com

Distribuídos entre prefeituras e outras instituições, 12 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas.

São mais de 370 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 21,9 mil.

A Trensurb abriu concurso público com diversas oportunidades. São 64 vagas, com salários de até R$ 9.414,18. As inscrições vão até o dia 28 de maio, e as provas serão realizadas em 29 de junho.

Já o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS) segue com 43 vagas abertas para diferentes cargos, salários de até R$ 13.662 e inscrições até 8 de maio. As provas ocorrem em 22 de junho.

Lista de concursos públicos abertos no RS:

Instituto-Geral de Perícias (IGP-RS)

Vagas: papiloscopista (40)

papiloscopista (40) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 8.930,74

R$ 8.930,74 Prazo: 28 de abril

28 de abril Taxa de inscrição: R$ 270,84

R$ 270,84 Prova: 15 de junho

15 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Trindade do Sul

Vagas: secretário executivo (1+CR), servente (1+CR)

secretário executivo (1+CR), servente (1+CR) Nível: Fundamental e Superior

Fundamental e Superior Salário: R$ 1.664,22 a R$ 3.497,63

R$ 1.664,22 a R$ 3.497,63 Prazo: 28 de abril

28 de abril Taxa de inscrição: R$ 119,25 e R$ 198,75

R$ 119,25 e R$ 198,75 Prova: 18 de maio

18 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Nova Prata

Vagas: agente comunitário de saúde (3+CR), analista de planejamento (1+CR), arquiteto (CR), atendente de creche (10+CR), atendente em serviços de saúde (CR), auxiliar de limpeza (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), biólogo (CR), cozinheira (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro florestal (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (1), médico cardiologista (1+CR), médico clínico geral (1+CR), médico geriatra (1+CR), médico ginecologista e obstetra (1+CR), médico neurologista (CR), médico pediatra (1+CR), médico PSF (2+CR), médico veterinário (CR), monitor para alunos especiais (CR), monitor social (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), oficial financeiro e contábil (1+CR), operador de máquinas (CR), operário (2+CR), pedreiro (CR), professor de artes (CR), professor de educação infantil (CR), professor de língua inglesa (CR), psicólogo (CR), secretário de escola (CR), servente (2+CR)

agente comunitário de saúde (3+CR), analista de planejamento (1+CR), arquiteto (CR), atendente de creche (10+CR), atendente em serviços de saúde (CR), auxiliar de limpeza (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), biólogo (CR), cozinheira (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro florestal (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (1), médico cardiologista (1+CR), médico clínico geral (1+CR), médico geriatra (1+CR), médico ginecologista e obstetra (1+CR), médico neurologista (CR), médico pediatra (1+CR), médico PSF (2+CR), médico veterinário (CR), monitor para alunos especiais (CR), monitor social (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), oficial financeiro e contábil (1+CR), operador de máquinas (CR), operário (2+CR), pedreiro (CR), professor de artes (CR), professor de educação infantil (CR), professor de língua inglesa (CR), psicólogo (CR), secretário de escola (CR), servente (2+CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.355,96 e R$ 19.637,84

R$ 1.355,96 e R$ 19.637,84 Prazo: 30 de abril

30 de abril Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 140

R$ 60 a R$ 140 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Esperança do Sul

Vagas: agente comunitário de saúde (6+CR)

agente comunitário de saúde (6+CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.036

R$ 3.036 Prazo: 6 de maio

6 de maio Taxa de inscrição: R$ 75

R$ 75 Prova: 24 de maio

24 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Comur - Novo Hamburgo

Vagas: agente de atendimento e vendas (1+CR), agente de portaria (CR), agente de sepultamento e conservação (CR), merendeiro (15+CR), operador de equipamentos rodoviários (CR), servente de limpeza e copa (25+CR), servente de obras e manutenção (2+CR), servidores técnico-administrativos em educação (CR), teleoperador (CR)

agente de atendimento e vendas (1+CR), agente de portaria (CR), agente de sepultamento e conservação (CR), merendeiro (15+CR), operador de equipamentos rodoviários (CR), servente de limpeza e copa (25+CR), servente de obras e manutenção (2+CR), servidores técnico-administrativos em educação (CR), teleoperador (CR) Nível: Fundamental e Médio

Fundamental e Médio Salário: R$ 8,46 a R$ 19,93 por hora (não especificado)

R$ 8,46 a R$ 19,93 por hora (não especificado) Prazo: 7 de maio

7 de maio Taxa de inscrição: R$ 30 a R$ 70

R$ 30 a R$ 70 Prova: 1º de junho

1º de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Crea-RS

Vagas: agente fiscal (9+CR), analista de processos (2+CR), analista de sistemas (3+CR), assistente de informática (1+CR), assistente administrativo (24+CR), contador (2+CR), engenheiro civil (1+CR), procurador jurídico (1+CR)

agente fiscal (9+CR), analista de processos (2+CR), analista de sistemas (3+CR), assistente de informática (1+CR), assistente administrativo (24+CR), contador (2+CR), engenheiro civil (1+CR), procurador jurídico (1+CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.331,23 a R$ 13.662

R$ 3.331,23 a R$ 13.662 Prazo: 8 de maio

8 de maio Taxa de inscrição: R$ 83,39 e R$ 104,24

R$ 83,39 e R$ 104,24 Prova: 22 de junho

22 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Barão

Vagas: agente educacional (1), monitor escolar (CR), professor (2+CR), secretário de escola (CR)

agente educacional (1), monitor escolar (CR), professor (2+CR), secretário de escola (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.776,60 a R$ 3.009,39

R$ 1.776,60 a R$ 3.009,39 Prazo: 9 de maio

9 de maio Taxa de inscrição: R$ 158,16 e R$ 197,70

R$ 158,16 e R$ 197,70 Prova: 1 de junho

1 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Vanini

Vagas: agente comunitário de saúde (3+CR), agente fiscal (1+CR), assistente social (1+CR), contador (1+CR) , farmacêutico (1+CR), mecânico (1+CR), médico clínico geral (CR), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), motorista (1+CR), nutricionista (1+CR), operador de máquinas pesadas (1+CR), operário (1+CR), professor (2+CR), tesoureiro (1+CR)

agente comunitário de saúde (3+CR), agente fiscal (1+CR), assistente social (1+CR), contador (1+CR) , farmacêutico (1+CR), mecânico (1+CR), médico clínico geral (CR), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), motorista (1+CR), nutricionista (1+CR), operador de máquinas pesadas (1+CR), operário (1+CR), professor (2+CR), tesoureiro (1+CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.714,32 a R$ 13.878,90

R$ 1.714,32 a R$ 13.878,90 Prazo: 9 de maio

9 de maio Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 130

R$ 90 a R$ 130 Prova: 1 de junho

1 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Vacaria

Vagas: agente comunitário de saúde (26+CR), agente de combate a endemias (1+CR), arquiteto (1+CR), assistente social (1+CR), atendente de creche (1+CR), auditor fiscal (1+CR), bibliotecário (1+CR), borracheiro (1+CR), eletricista (1+CR), engenheiro civil (1+CR), fiscal de obras (1+CR), fiscal sanitário (1+CR), fonoaudiólogo (1+CR), guarda municipal (1+CR), instalador (1+CR), mecânico (1+CR), médico cardiologista (1+CR), médico clínico geral (1+CR), médico de estratégia de saúde de família (1+CR), médico ginecologista (1+CR), médico ginecologista obstetra (1+CR), médico oftalmologista (1+CR), médico pediatra (1+CR), motorista (1+CR), nutricionista (1+CR), odontólogo (1+CR), operador de máquinas (1+CR), pintor (1+CR), professor (6+CR), psicólogo (2+CR), soldador (1+CR), técnico agrícola (1+CR), técnico de enfermagem (1+CR)

agente comunitário de saúde (26+CR), agente de combate a endemias (1+CR), arquiteto (1+CR), assistente social (1+CR), atendente de creche (1+CR), auditor fiscal (1+CR), bibliotecário (1+CR), borracheiro (1+CR), eletricista (1+CR), engenheiro civil (1+CR), fiscal de obras (1+CR), fiscal sanitário (1+CR), fonoaudiólogo (1+CR), guarda municipal (1+CR), instalador (1+CR), mecânico (1+CR), médico cardiologista (1+CR), médico clínico geral (1+CR), médico de estratégia de saúde de família (1+CR), médico ginecologista (1+CR), médico ginecologista obstetra (1+CR), médico oftalmologista (1+CR), médico pediatra (1+CR), motorista (1+CR), nutricionista (1+CR), odontólogo (1+CR), operador de máquinas (1+CR), pintor (1+CR), professor (6+CR), psicólogo (2+CR), soldador (1+CR), técnico agrícola (1+CR), técnico de enfermagem (1+CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.218,11 e R$ 11.368,98

R$ 1.218,11 e R$ 11.368,98 Prazo: 14 de maio

14 de maio Taxa de inscrição: R$ 44,30 e R$ 211,48

R$ 44,30 e R$ 211,48 Prova: 8 de junho

8 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Pinheiro Machado

Vagas: agente administrativo (4), agente administrativo auxiliar (5), assistente social (1), educador físico da saúde (1), enfermeiro (6), farmacêutico (CR), fiscal (1), fiscal sanitário (1), fisioterapeuta (3), médico veterinário da vigilância em saúde (1), motorista (5), nutricionista (1), operador de máquinas (2), psicólogo (3), técnico em enfermagem (5), técnico em informática (1).

agente administrativo (4), agente administrativo auxiliar (5), assistente social (1), educador físico da saúde (1), enfermeiro (6), farmacêutico (CR), fiscal (1), fiscal sanitário (1), fisioterapeuta (3), médico veterinário da vigilância em saúde (1), motorista (5), nutricionista (1), operador de máquinas (2), psicólogo (3), técnico em enfermagem (5), técnico em informática (1). Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.801,91 a R$ 3.859,38

R$ 1.801,91 a R$ 3.859,38 Prazo: 21 de maio

21 de maio Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

R$ 50 a R$ 120 Prova: 14 de junho

14 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Portão

Vagas: agente administrativo (2), agente tributário (CR), assistente social (1), auxiliar de consultório dentário (CR), bibliotecário (1), biólogo (CR), contador (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico (1), fiscal ambiental (CR), fiscal sanitário (CR), fonoaudiólogo (1), higienizadora da área de saúde (CR), médico (CR), médico ecografista (1), médico ginecologista obstetra (1), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (2), monitor de educação básica (2), motorista (2), nutricionista (1), odontólogo (CR), operador de máquinas rodoviárias (1), operário (2), professor de anos finais - ensino religioso (2), professor de anos finais geografia (1), professor de anos finais - inglês (1), psicólogo (CR), recepcionista da área de saúde (1) e técnico de enfermagem (CR).

agente administrativo (2), agente tributário (CR), assistente social (1), auxiliar de consultório dentário (CR), bibliotecário (1), biólogo (CR), contador (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico (1), fiscal ambiental (CR), fiscal sanitário (CR), fonoaudiólogo (1), higienizadora da área de saúde (CR), médico (CR), médico ecografista (1), médico ginecologista obstetra (1), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (2), monitor de educação básica (2), motorista (2), nutricionista (1), odontólogo (CR), operador de máquinas rodoviárias (1), operário (2), professor de anos finais - ensino religioso (2), professor de anos finais geografia (1), professor de anos finais - inglês (1), psicólogo (CR), recepcionista da área de saúde (1) e técnico de enfermagem (CR). Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.114,42 a R$ 21.975,44

R$ 2.114,42 a R$ 21.975,44 Prazo: 22 de maio

22 de maio Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 120

R$ 60 a R$ 120 Prova: 28 de junho

28 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Trensurb

Vagas: administrador (2+CR), operação de estações (23+CR), segurança metroviária (CR), advogado (1+CR), analista de sistemas (CR), arquivista (CR), assistente social (CR), bibliotecário (CR), contador (2+CR), economista (CR), jornalista (CR), médico do trabalho (CR), nutricionista (CR), publicitário (CR), relações públicas (CR), secretário executivo (CR), arquiteto (CR), engenheiro ambiental (1+CR), engenheiro civil (CR), engenheiro civil - modalidade transportes (1+CR), engenheiro de segurança do trabalho (CR), engenheiro eletricista/eletrotécnico (1+CR), engenheiro em eletrônica (CR), engenheiro mecânico (1+CR), técnico de administração (1+CR), técnico de contabilidade (CR), técnico de enfermagem do trabalho (CR), técnico de segurança do trabalho (CR), técnico em edificações (4+CR), técnico em eletromecânica (1+CR), técnico em eletrônica (8+CR), técnico em eletrotécnica (8+CR), técnico em estradas (3+CR), técnico em mecânica (7+CR), técnico em telecomunicações (CR).