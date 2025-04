Maestro João Carlos Martins foi diagnosticado com câncer.

Após passar por dezenas de cirurgias durante toda a sua vida, o maestro João Carlos Martins , 84 anos, foi diagnosticado com câncer.

Martins relatou que teve problemas no pós-operatório em razão de uma obstrução no intestino e de efeitos da distonia focal nas mãos, uma doença rara com a qual ele convive desde os 18 anos e que causa contrações involuntárias dos músculos.