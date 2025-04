Para diminuir desgaste, Inter dá folga ao elenco e projeta rodízio contra o Maracanã

A vitória de virada sobre o Juventude rendeu uma espécie de "prêmio" ao elenco do Inter.

O treino deste domingo (27) foi cancelado e os jogadores receberam folga. Porém, terão de voltar a concentrar na noite anterior à estreia na Copa do Brasil, agendada para terça-feira (29).

— Eu tenho por costume tirar a concentração sempre que posso, mas é o nono jogo desta sequência. Está muito pesado emocionalmente . No vestiário, eu disse o seguinte: "Dou folga amanhã (domingo) e a gente bota a concentração na segunda-feira de tarde, justamente para tentar esvaziar minimamente — explicou o técnico Roger Machado na entrevista coletiva.

Chance para a base

Assim, contra o Maracanã, clube cearense que disputa a Série D do Brasileirão, a equipe pode ser formada por reservas e jovens oriundos das categorias de base.

O jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil será disputado às 19h de terça-feira (29), no Beira-Rio. O confronto da volta ocorre somente no dia 22 de maio.