Caxias Basquete conquista vitória histórica e bate o Flamengo nas oitavas de final do NBB

Equipe caxiense teve atuação tática perfeita no Rio de Janeiro. Pedro Reis / CRF, Divulgação

Em quatro dias, tudo mudou. Depois de sofrer uma dura derrota em casa no primeiro jogo das oitavas de final do NBB, o Caxias do Sul Basquete teve uma grande atuação coletiva e superou o Flamengo por 78 a 76, neste domingo (27), no segundo duelo das oitavas de final.

Mesmo com o desfalque de Betinho e poucos atletas para a rotação, a equipe de Rodrigo Barbosa mostrou uma obediência tática impressionante. Shamell, com 25 pontos, foi o cestinha da partida. Léo Cravero, com 17 pontos e nove rebotes, e Vini Chagas, com 17 pontos, foram outros destaques.

Com o resultado, o Caxias garantiu a realização da quarta partida no Ginásio do Sesi, na próxima sexta-feira. Antes, na terça, às 21h, novamente no Tijuca Tênis Clube, ocorre o jogo 3 da série melhor de cinco das oitavas de final.

A segunda partida das quartas de final começou muito diferente da primeira, em Caxias do Sul. Com uma marcação agressiva e movimentações mais eficientes no ataque, o time gaúcho conseguiu segurar o Flamengo e fez 16 a 9 na primeira parcial.

Porém, sem contar com Betinho e com uma rotação mais curta, o Caxias passou a ter dificuldades para manter o ímpeto no segundo quarto. A equipe carioca fez nove pontos seguidos e empatou o jogo. Shamell respondeu com uma cesta de três. A partir daí, os dois times trocaram cestas e a liderança do duelo. No fim do período, empate em 34 a 34.

O terceiro quarto teve os dois times iniciando com bom aproveitamento ofensivo. E, sem perder a intensidade, o Caxias não deixou o Flamengo escapar. Com Shamell assumindo o protagonismo ofensivo e o time com boas escolhas na quadra de ataque, o jogo continuou com o placar equilibrado. O resumo para a grande atuação foi a igualdade para o início da última parcial: 56 a 56.

Restavam 10 minutos e o desempenho do Caxias foi ainda mais impressionante no começo do quarto. Com excelente aproveitamento nos arremessos de três pontos, com acertos de Isaac e Léo Cravero, o time chegou a abrir sete pontos de vantagem. Do outro lado, com um elenco extremamente qualificado, o Flamengo buscava encontrar soluções. A cada jogada bem trabalhada do Caxias, e finalizadas por Vini Chagas ou Shamell, o torcedor rubro-negro ficava mais incrédulo.

Nos últimos quatro minutos, a exigência física e mental da partida, e a alta minutagem dos titulares do Caxias era visivelmente um problema para os visitantes. Porém, com algumas longas paradas por conta de desafios técnicos, o jogo se arrastou e, na hora decisiva, a defesa caxiense foi muito eficiente.