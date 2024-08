O Fluminense é o carrasco gaúcho na Libertadores. No ano passado, decepou os sonhos do Inter. Nesta terça (20), os do Grêmio, que perdeu duas vezes: no tempo normal e nos pênaltis. Uma pancada e tanto. Resta agora o Brasileirão, onde está a dois pontos do Z-4 e menos jogos atrasados do que o rival. Eis o que restou aos dois principais times de Porto Alegre no ano da enchente: tudo pelos 45 pontos.