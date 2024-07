O Inter se repete. Se fosse só uma vez, acaso. Duas? Azar. Três? Coincidência. Quatro ou cinco? Aí é padrão. Em momentos decisivos no Beira-Rio, contra times fechados, com titulares ou não, antes ou depois da enchente, o Inter de Coudet não consegue construir: Real Tomayapo, Atlético-GO, Juventude no Gauchão — agora o Vasco.