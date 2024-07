A informação é do repórter André Hernan, que se especializou no entra-e-sai de jogadores a cada janela de transferências. Sua agenda de contatos e fontes é forrado de megaempresários. Virou referência. Seu trabalho é respeitado no meio do futebol. Ele foi convidado desta terça-feira (2) no Sem Filtro, nosso programa no Youtube de GZH, transmitido também na Rádio Gaúcha todos os dias, às 19h.