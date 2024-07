Não tenho mais dúvidas sobre o que é mais importante para o Grêmio neste momento de 10 derrotas em 15 jogos no Brasileirão, campanha já pior do que a do último rebaixamento, pois em 2021 a dezena de fracassos veio só ao final do turno, e não restando quatro rodadas, como agora. O ponto crucial não é a volta de Diego Costa. Nem de Cristaldo. Também não é os dois juntos, de longe o melhor do Grêmio em termos técnicos.