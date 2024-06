Insistirei em um cenário que desenhei lá atrás, no momento de maior incerteza. Bem aproveitada, a superação institucional de habilitar o Beira-Rio em tempo recorde após a catástrofe ambiental que inundou o Rio Grande do Sul e deixou estádio e CT Parque Gigante embaixo d'água, pode ressintonizar o Inter com a torcida.