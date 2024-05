Quem descobriu foi o Jornal Opinião, de Encantado. Sensibilizado pelo drama de Nair Geroldi Poletti, de 74 anos, moradora de Muçum, que perdeu tudo e sofre com o marido, de 85, acamado por complicações do alzheimer e diabetes há 11 anos, o técnico do Grêmio fez a ela uma promessa.