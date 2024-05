A cheia do Rio Taquari em Muçum, causada pela chuva desta semana no Estado, já pode ser comparada à apresentada em setembro de 2023, preocupando moradores de toda a região. O município está 80% alagado. Segundo a última medição do Rio, às 10h45min desta quinta-feira (2), o nível do Rio está em 25,13m e pode aumentar. No ano passado, a elevação da água chegou a 26m.