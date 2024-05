O Serviço Geológico Nacional emitiu, na tarde desta quarta-feira (1), um boletim que aponta uma alta expressiva dos níveis das águas na Bacia do Rio Taquari até o fim do dia. Pela projeção, o Taquari pode atingir níveis mais altos do que o registrado nas cheias de 2023. O alerta faz referência às próximas seis horas em diferentes municípios do Vale do Taquari.