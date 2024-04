O Inter ainda não se recuperou da pancada que tomou do Juventude no Gauchão. As atuações não são mais convincentes. Restou a desconfiança de que, contra equipes de Série A, o Inter ganhou o Gre-Nal com um gol de pênalti ao apagar das luzes e não conseguiu se impor diante do Juventude. Como daqui por diante não haverá mais Estadual para enfileirar vitórias, eis a questão.