As trocas de Renato na metade do segundo tempo, tirando Cristaldo e Pepê por Dodi e Du Queiroz, foram o sinal. O Grêmio decidiu cedo que o empate estava de bom tamanho e tratou de se defender, num gesto de humildade em relação ao adversário, sem medo de assinar a igualdade em duas vias de apostar no fator Arena.