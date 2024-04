O primeiro jogo da final do Gauchão de 2024 acabou com igualdade no placar no Alfredo Jaconi. Jogando fora de casa, o Grêmio ficou no 0 a 0 com o Juventude em Caxias do Sul e conseguiu deixar a decisão do campeonato para a Arena no próximo sábado (6), também às 16h30min. Quem vencer na semana que vem, comemorará o título. Em caso de novo empate, o título será definido nos pênaltis.