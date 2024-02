Começaram a chegar os reforços do Grêmio, em tempo de jogar o Gauchão. O tricolor está próximo de anunciar o volante Du Queiroz, 24 anos, do Zenit, que é bom jogador. Marca e joga. Lembro que, em 2022, ele desfalcou o Corinthians contra o Inter, no empate em 2 a 2 em São Paulo. O meio-campo do Corinthians perdeu força e mobilidade. Era titular absoluto do técnico Vitor Pereira naquela Libertadores.