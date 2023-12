O problema do Grêmio com o Ferreira não é perdê-lo de graça ali adiante, mas, sim, o salário. O vínculo se encerra no fim de 2024, mas desde a última renovação, o Tricolor tem só 35% dos direitos. Ferreira está com 26 anos. O tempo de explodir para uma grande venda passou. O salário, além de alto, aumentará em janeiro, por contrato.