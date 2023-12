O baterista dos Titãs, Charles Gavin, aqueceu o futebol do Interior gaúcho na passagem da banda por Porto Alegre. Nos dois shows da turnê "Encontro Pra Dizer Adeus", terça (12) e quarta-feira (13), vestiu camisetas do Aimoré e do Juventude dadas por torcedores. Ele sabe que não daria para ir de Inter ou Grêmio, mesmo se usasse ambas em momentos distintos do espetáculo. Aí o debate ia ser por que usou primeiro uma e depois a outra. Melhor não.