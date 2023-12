Uma boa notícia para o torcedor do Juventude que está angustiado com a situação do técnico Thiago Carpini. O clube anunciou nesta quinta-feira (14), a contratação do meia-Jean Carlos. O atleta estava no Ceará e o contrato com o Juventude é até o final de 2024. Para tirar o meia do nordeste, o Juventude teve de desembolsar uma compensação financeira ao clube cearense, mas os valores não foram divulgados pelo alviverde.