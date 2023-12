A Tunad, empresa de inteligência de mídia, fez um estudo do impacto de divulgação e reforço de marca que Luis Suárez gerou para o Grêmio. O resultado ajuda a explicar por que muitos clubes brasileiros buscam um jogador celebridade mundial, mesmo veterano. No caso do Grêmio, houve a benção do resultado técnico, traduzido em gols e assistências, para muito além do marketing.