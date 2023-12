O Inter anunciou a compra do volante Rômulo. Ótimo negócio. Conforme previsto no contato de empréstimo com o Athletic, 60% dos direitos econômicos custam R$ 3,6 milhões. O Inter pagará parcelas mensais de R$ 360 mil ao clube de São João del-Rei, em Minas. O vínculo vai até o final de 2026.