Não vejo nada de tão diferente nesta renovação de Renato. Toda vez é assim. Saem informações de que ele pediu uma fortuna. Vozes do Grêmio, em off, negam-se a pagar salário fora da casinha. As duas partes tensionam, uma para subir e a outra para descer. Só que, ali na frente, Grêmio e Renato sempre chegam a uma conta de chegada.