Será ruim se o Palmeiras desbancar um Corinthians que liderou durante quase todo o campeonato. Está no terceiro técnico: Eduardo Baptista, Cuca e Alberto Valentim. O culpado é sempre o treinador.

O Palmeiras torra dinheiro de seus patrocinadores ricos comprando reforços caríssimos, supervalorizando individualidades e desprezado o trabalho coletivo de longo prazo. Seria o triunfo do poder econômico, ainda que bons profissionais lá estejam.

Consagração

A queda, para seis pontos, do líder Corinthians até Palmeiras e Santos, consagra os pontos corridos como ponto de equilíbrio de uma temporada de mata-matas. Haverá alegria, choro e ranger de dentes até o último minuto dos acréscimos. No alto, no meio e na rabeira da tabela. Haja coração.