Alemão e Danilo Silva devem jogar contra o Ceará , sábado, no Estádio Beira-Rio. Uma temeridade, apesar da superioridade colorada. Winck não é pior do que Alemão, tanto na defesa quanto no ataque.

Rodrigo Dourado está fora, Charles o substituirá como volante pivô entre as linhas do 4-1-4-1. Leandro Damião segue lesionado. Roberson foi testado no lugar, nos treinos. Desfalques, que no contexto de poucas opções no elenco podem até preocupar.