O treino da manhã desta quarta-feira (25), no CT do Parque Gigante, deu o primeiro indício de que time Guto Ferreira pretende escalar contra o Ceará, no próximo sábado, no Beira-Rio. Sem contar com Leandro Damião, que mais uma vez ficou de fora com dores musculares, e Rodrigo Dourado, que está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, o treinador do Inter escolheu Roberson e Charles, respectivamente, como seus substitutos.