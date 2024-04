Viajando por esse mundão a gente conversa com as pessoas e pergunta o que elas fazem, e elas perguntam da gente. Sempre que falo que trabalho com câncer, alguém traz uma pergunta que é variação de: “As empresas farmacêuticas já sabem a cura do câncer né? Elas devem ter vacina para isso, mas não revelam...”.